Россиян заманивают в преступные схемы под видом помощи полиции

Мошенники все чаще пытаются вовлечь россиян в преступления, представляя незаконные действия как законные, полезные или даже общественно значимые. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
По данным ведомства, человеку могут внушить, что он помогает полиции задержать преступников, участвует в секретной операции, возвращает похищенные деньги или способствует разоблачению коррупционера.
На практике такие поручения могут оказаться частью преступной схемы, а сам человек рискует стать ее непосредственным участником, даже если изначально считал, что действует законно.
В МВД отметили, что злоумышленники также могут прикрываться поручением работодателя или предлагать простую подработку с быстрым заработком.
Еще один распространенный вариант связан с передачей предметов. Человека просят забрать пакет, отвезти его в другое место или передать неизвестному адресату. Содержимое при этом может не раскрываться.
Отдельно в МВД предупредили об использовании банковских карт. Мошенники могут попросить предоставить карту якобы для технической операции или временного перевода денег.
В ведомстве подчеркнули, что такие действия способны фактически вовлечь владельца карты в преступление.
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