Россиянам раскрыли, за какие преступления могут конфисковать машину

МВД РФ: суд может конфисковать автомобиль за три вида нарушений ПДД

В МВД рассказали, что суд может конфисковать автомобиль за три вида нарушений ПДД. Транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, может быть конфисковано по решению суда. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, данная мера применяется при вынесении обвинительного приговора по статьям 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ.

Речь идет об управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию, а также о нарушении ПДД и управлении машиной водителями, лишенными прав.

В ведомстве также уточнили, что конфискация имущества представляет собой принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании соответствующего судебного решения.

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