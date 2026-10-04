Россияне пожаловались на юного живодера во дворе

В Челябинске жители ЖК обратились в полицию из-за жестокого обращения с кошкой

В челябинском ЖК полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с кошкой со стороны ребенка. Об этом пишет 74.ru.

Инцидент зафиксировали камеры в лифте и домофоне. На записях видно, как мальчик держит животное на поводке, пинает и терзает его, при этом кошка едва передвигается.

Жительница дома на улице Ласковая Анна рассказала, что этот ребенок и его братья часто пакостят, но случай с кошкой перешел все границы.

По ее словам, мальчик вчера таскал животное по всему двору и пинал его. Женщина также отметила, что соседи давно замечают странные поступки со стороны этого мальчика и безуспешно пытались достучаться до его родителей через общедомовые чаты, поэтому обратились в полицию.

В региональном ГУ МВД подтвердили, что сообщение об инциденте зарегистрировано, и в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий.

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