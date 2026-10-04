Россияне устроили на рынке массовую драку с дымовыми шашками

В Челябинске на рынке произошла драка с участием не менее 10 человек

В ночь на воскресенье, 4 октября, в центре Челябинска на территории Белого рынка произошла массовая драка с участием не менее десяти человек. Об этом сообщили в УМВД по городу.

Инцидент попал на видео: в разгар потасовки участники применили дымовые шашки и файеры. На данный момент в полицию не поступало обращений от пострадавших.

Ведомство начало проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители просят откликнуться очевидцев и участников конфликта.

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