Россияне устроили на рынке массовую драку с дымовыми шашками

В ночь на воскресенье, 4 октября, в центре Челябинска на территории Белого рынка произошла массовая драка с участием не менее десяти человек. Об этом сообщили в УМВД по городу.
Инцидент попал на видео: в разгар потасовки участники применили дымовые шашки и файеры. На данный момент в полицию не поступало обращений от пострадавших.
Ведомство начало проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
Правоохранители просят откликнуться очевидцев и участников конфликта.
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