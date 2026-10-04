Россиянин погиб в горящей четырехэтажке

В Екатеринбурге человек погиб в горящем четырехэтажном доме

Ранним утром 4 октября в четырехэтажном доме на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, возгорание в квартире на улице Баумана началось в 5:19. Огонь успел охватить 30 квадратных метров помещения.

До прибытия спасателей жильцы самостоятельно эвакуировались из здания — на улицу вышли 22 человека, в том числе двое детей.

Еще четверых пострадавших, находившихся в задымленном подъезде, вывели сотрудники газодымозащитной службы в специальных масках.

В тушении возгорания были задействованы 26 пожарных и восемь единиц техники. Огонь был локализован в 6:15, а полностью справиться с пламенем и разобрать сгоревшие конструкции удалось только к 8:14.

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