Россиянин влез без очереди на АЗС и поплатился

Жителя Лузского района Кировской области оштрафовали на 700 рублей за мелкое хулиганство на автозаправке. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По информации издания, 24 сентября суд вынес постановление в отношении мужчины. Утром он приехал на АЗС на Пролетарской улице в Лузе, где в тот период действовал строгий график отпуска топлива по номерам машин (в зависимости от четности даты и последней цифры номера).

Россиянин заехал на заправку вне очереди, подбежал к топливно-раздаточным колонкам, начал вытаскивать шланги и завязывать на них узлы.

Кроме того, он сломал рукоятку на одном из кранов. В суде мужчина признал свою вину. Его привлекли к ответственности по статье.

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