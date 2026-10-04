Россиянин за рулем "Приоры" погиб, на полном ходу влетев в кирпичный дом

На Урале водитель Lada врезался в кирпичный дом и погиб

В Свердловской области на 37-м километре трассы «Сухой Лог — Камышлов» утром 4 октября 53-летний водитель Lada Priora, ехавший со значительным превышением скорости, не справился с управлением. Автомобиль вынесло с дороги, на полном ходу он врезался в кирпичную постройку.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался до приезда медиков. По данным автоинспекторов, стаж погибшего составлял 32 года, он был пристегнут и ранее не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

В пресс-службе ГИБДД по региону сообщили, что точная причина ДТП, включая состояние водителя, будет установлена по результатам назначенной экспертизы.

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