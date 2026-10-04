Россиянина арестовали в Таиланде из-за экскурсии

В Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина России, который проводил морские экскурсии без соответствующего разрешения. Инцидент произошел в провинции Пханг-Нга, где 32-летний мужчина знакомил отдыхающих с островами местного залива.

Во время одной из прогулок туристы начали снимать происходящее на фото и видео, фиксируя в том числе комментарии гида, сообщает телеграм-канал "SHOT". Россиянин потребовал от отдыхающих удалить отснятые материалы, но те ответили отказом. На фоне возникшего конфликта была вызвана полиция.

Прибывший на место патрульный катер застал мужчину за попыткой выдать себя за супруга одной из российских туристок. Тем не менее в ходе разбирательства ему пришлось признать, что он оказывал платные услуги по проведению экскурсий, не имея на это официального разрешения.

В результате россиянин был арестован. Ему грозит депортация из страны, денежное взыскание в размере до 150 тысяч батов, что эквивалентно примерно 372 тысячам рублей, а также запрет на получение рабочей лицензии сроком на два года.

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