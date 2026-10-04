Россиянке прокололи легкое во время процедуры в салоне красоты

Женщин в Уссурийске осудили за прокол легкого клиенту в салоне красоты

В Уссурийске осудили организатора услуг иглорефлексотерапии и массажистку, которая повредила клиентке легкое во время процедуры. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

По данным ведомства, в салоне проводили процедуры иглорефлексотерапии, но без необходимой лицензии. 40-летняя владелица нанимала массажистку, которая также не имеет соответствующего образования и сертификатов с курсов.

Женщины оказывали услуги больше года. В процессе проведения процедуры посетителю была нанесена травма легкого, повлекшая тяжкий вред здоровью.

Владелица и массажистка получили условные сроки: суд приговорил каждую из них к двум с половиной годам лишения свободы. Кроме того, осужденные обязаны возместить ущерб пострадавшей, выплатив ей 1,5 миллиона рублей. Приговор судьи еще не вступил в силу.

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