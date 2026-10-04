Российский пенсионер напал с ножом на знакомого

В Петербурге за покушение на убийство знакомого задержали 74-летнего мужчину

В Санкт-Петербурге задержан 74-летний мужчина за покушение на убийство знакомого.

По данным следствия, 2 октября 2026 года фигурант находился в квартире дома по Волковскому проспекту. Там он нанес своему товарищу несколько ножевых ранений в область шеи и груди.

Донести задуманное до конца злоумышленник не смог — потерпевшего вовремя госпитализировали в больницу.

В настоящее время следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

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