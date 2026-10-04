Российский пенсионер повторно сел за руль пьяным и оказался в реке

В Катайске (Курганская область) полицейские, сотрудники Росгвардии и очевидцы спасли 76-летнего водителя из тонущего в реке Исеть внедорожника УАЗ. Об этом сообщает МВД Медиа.
Авария произошла в районе переулка Спортивного: пенсионер не справился с управлением, автомобиль перевернулся и начал уходить под воду, а мужчина оказался заблокирован в салоне вниз головой.
Правоохранители и граждане выстроились в живую цепь, чтобы вытащить пострадавшего на берег.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,850 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
Кроме того, выяснилось, что мужчину ранее уже лишали прав за нетрезвую езду. От госпитализации он отказался.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Внедорожник изъят и помещен на спецстоянку.
Читайте также:
«Вскрылись страшные подробности об убийце женщины и ребенка в Петербурге»
«Банда российских подростков держит в страхе жителей города»