Семь домашних животных погибли при пожаре в селе в Нижегородской области

Три собаки и четыре кошки погибли при пожаре в селе Большая Ельня

Три собаки и четыре кошки погибли в результате пожара в хозяйственной постройке в селе Большая Ельня в Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС региона.

Пожарные ликвидировали возгорание в хозпостройке площадью 25 квадратных метров. На месте происшествия работали 13 сотрудников МЧС и 4 пожарные машины.

Причины происшествия выясняются.

До этого в деревне Кривское Боровского района Калужской области после ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 58 лет.

Также пятеро подростков пострадали при пожаре в бесхозном гараже в городе Чернушке Пермского края. Трое детей госпитализированы с ожогами: двое из них в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести. Двоим подросткам, также пострадавшим в инциденте, госпитализация не потребовалась — после осмотра врачи назначили им амбулаторное лечение.

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