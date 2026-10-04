Шесть дронов сбили на подлете к Москве

ПВО уничтожила шесть беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, дроны были сбиты на подлете к городу. Воздушную атаку удалось пресечь силами ПВО Минобороны России.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия после уничтожения беспилотников.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях на данный момент не приводится. О ситуации в городе сообщается дополнительно.

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