Шесть дронов сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, дроны были сбиты на подлете к городу. Воздушную атаку удалось пресечь силами ПВО Минобороны России.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия после уничтожения беспилотников.
Информация о возможных пострадавших и повреждениях на данный момент не приводится. О ситуации в городе сообщается дополнительно.
Читать также: В аэропорту Внуково ввели ограничения на выполнение рейсов