Собственник квартиры не может пользоваться туалетом

Житель Санкт-Петербурга столкнулся со странной ситуацией после покупки недвижимости в центральной части города.

Квартира на улице Некрасова обошлась мужчине в 10 миллионов рублей и поначалу расценивалась как удачное вложение средств. Однако впоследствии выяснилось, что часть помещения принадлежит городу и пользоваться жильём практически невозможно, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Ключи собственник получил еще в 2021 году, после чего вложил в ремонт порядка 5 миллионов рублей. Спустя год мужчина узнал о том, что туалет в квартире является городской собственностью. На дверь было вывешено требование освободить «мокрую зону», охватывающую не только уборную, но также кухню и ванную комнату.

Попытки урегулировать вопрос законным путем не увенчались успехом. Обустроить новый санузел в квартире не представляется возможным, а обращение с просьбой выкупить спорные метры получило отказ. Дополнительную сложность создает планировка: единственный путь в жилище пролегает через коридор, который тоже входит в состав городского имущества.

Если собственнику запретят доступ на эту территорию квартиры, мужчина окажется в тупиковой ситуации. Единственной альтернативой остается чердак, но только вот вход туда замурован.

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