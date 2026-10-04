Сотрудники ГАИ пострадали при задержании пьяного россиянина

В Ярославле сотрудники ГАИ пострадали при задержании пьяного водителя

В Ярославле двое сотрудников ГАИ пострадали при задержании нетрезвого водителя на Тутаевском шоссе. Инцидент произошел поздним вечером 3 октября в Брагине.

По данным полиции, инспекторы выехали на место после сообщения о водителе ВАЗ-2115 в состоянии алкогольного опьянения.

38-летний автомобилист проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

В ходе задержания, когда инспектор ДПС успел ухватиться за водительскую дверь, нарушитель внезапно начал движение задним ходом.

Автомобиль столкнулся с проезжающим автобусом, в результате чего правоохранитель получил травмы. Затем водитель начал движение вперед и совершил наезд на ногу второго инспектора.

Очевидцы сняли кадры с места происшествия, которые разлетелись по соцсетям. В отношении водителя составлено шесть административных материалов, его состояние опьянения подтверждено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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