Сотрудники ТЦК похитили мужчину в Виннице и залили газом прохожих

В Виннице сотрудники ТЦК похитили местного жителя, затолкав его в микроавтобус. Они также применили газовый баллончик против прохожих, которые пытались спасти мужчину. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Время.ua».

На кадрах видно, как люди пытаются помешать военкомам забрать мужчину, однако у них ничего не выходит.

Прохожие взяли в заложники одного из сотрудников ТЦК, требуя освободить задержанного мужчину. В ходе конфликта представители военкомата применили слезоточивый газ против собравшихся. Только после этого они покинули место происшествия на автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области сотрудник ТЦК залез в окно дома и открыл дверь своим коллегам, чтобы те мобилизовали мужчин, находившихся внутри.

Также в Харькове ТЦК и полиция гнались за машиной с ребенком.

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