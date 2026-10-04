...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Происшествия 1945

Спасатели нашли еще одно тело при разборе завалов парома FiloJet

Власти Северного Кипра подтвердили гибель 20 человек после кораблекрушения

Власти Северного Кипра подтвердили гибель 20 человек после кораблекрушения
Фото: сгенерировано нейросетью Qwen/Владимир Злодеев

Количество погибших в результате катастрофы пассажирского парома у берегов Северного Кипра увеличилось до 20. Спасатели обнаружили тело еще одного человека в ходе продолжающейся поисковой операции, сообщают турко-кипрские власти.

Личность найденного мужчины пока не установлена. Для идентификации потребуется проведение ДНК-экспертизы. После этой находки статус пропавших без вести сохраняется за восемью людьми. Поисковые работы в акватории не прекращаются.

Инцидент произошел 30 августа. Паром FiloJet перевернулся примерно в 2,5 километра от берега города Гирне. На борту судна находились 267 человек: 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Большинству из них удалось спастись.

Расследование причин трагедии продолжается. Ранее правоохранительные органы задержали капитана судна и других членов экипажа. До последнего обновления информации число подтвержденных жертв составляло 19 человек, а в списке пропавших числились девять человек.

Ранее мы писали: Мать подростка, устроившего резню в Словакии, арестовали

Читайте также: В европейской стране активизировались мошеннические звонки с Украины

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX

Подписаться

Автор:
Кипр Словакия Смерть