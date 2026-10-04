Спасатели нашли еще одно тело при разборе завалов парома FiloJet

Количество погибших в результате катастрофы пассажирского парома у берегов Северного Кипра увеличилось до 20. Спасатели обнаружили тело еще одного человека в ходе продолжающейся поисковой операции, сообщают турко-кипрские власти.

Личность найденного мужчины пока не установлена. Для идентификации потребуется проведение ДНК-экспертизы. После этой находки статус пропавших без вести сохраняется за восемью людьми. Поисковые работы в акватории не прекращаются.

Инцидент произошел 30 августа. Паром FiloJet перевернулся примерно в 2,5 километра от берега города Гирне. На борту судна находились 267 человек: 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Большинству из них удалось спастись.

Расследование причин трагедии продолжается. Ранее правоохранительные органы задержали капитана судна и других членов экипажа. До последнего обновления информации число подтвержденных жертв составляло 19 человек, а в списке пропавших числились девять человек.

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