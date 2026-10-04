Стрельба в Цинциннати оставила загадку с еще двумя пострадавшими

В американском Цинциннати как минимум один человек получил огнестрельное ранение во время стрельбы в районе Маунт-Оберн, сообщает телеканал FOX19 со ссылкой на городскую полицию. Еще двое пострадавших могли быть ранены в том же инциденте.

Около 04:00 утра 4 октября система ShotSpotter автоматически зафиксировала выстрелы возле пересечения Helen Street и Highland Avenue. Прибывшие полицейские обнаружили раненого человека и шесть стреляных гильз.

Пострадавшего доставили в больницу. Данные о тяжести его состояния пока не публикуются.

Позднее еще два человека самостоятельно приехали в больницу с огнестрельными ранениями. Следователи проверяют, связаны ли их травмы со стрельбой в Маунт-Оберне. Подозреваемых пока не установили, расследование продолжается.

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