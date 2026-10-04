Судебные приставы арестовали счета организаторов концертов Канье Уэста в России

Приставы наложили арест на счета организаторов выступлений Канье Уэста в РФ

Судебные приставы арестовали счета компании Say Agency. Эта фирма организовывала концерты американского рэпера Канье Уэста в России. Об этом сообщает ТАСС. Сумма ареста составляет 115,5 тысячи рублей.

Арест действует в пределах указанной суммы. Данные сервиса «Контур.Фокус» указывают на основание для возбуждения исполнительного производства. Это исполнительный лист, который выдал Октябрьский районный суд Самары по гражданскому иску. Зритель подал иск о защите прав потребителей. Он приобрёл билеты на выступление в Санкт-Петербурге. Концерт в итоге отменили.

Суд привлёк к делу третьими лицами ООО «Зенит-Арена». Там изначально планировали провести шоу. Также суд привлёк ООО «Интикетс». Эта компания реализовывала билеты.

Канье Уэст планировал выступить в России ранее. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс. Власти страны запретили проведение концертов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова официально подтвердила невозможность выступлений артиста в любом российском городе.

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