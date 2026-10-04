Три мирных жителя погибли при атаках ВСУ на приграничный регион

За минувшие сутки территория Белгородской области подверглась 141 атаке со стороны вооружённых сил Украины. Под удары попали Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Красненский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

Противник осуществил 8 артиллерийских обстрелов и 11 раз сбросил взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов, сообщает губернатор Белгородской области Александр Шуваев. Благодаря профессиональным действиям расчётов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений удалось сбить и подавить 182 беспилотника.

Несмотря на это, атаки привели к жертвами среди мирного населения. В Грайворонском округе погиб мирный житель. Кроме того, в медицинских учреждениях скончались двое пострадавших: женщина, получившая тяжёлые травмы накануне вечером в результате атаки на Белгород, и мужчина, раненный в Краснояружском округе.

В Белгороде, Грайворонском и Шебекинском округах ранения получили 12 человек, среди которых 4 детей. Двое пострадавших — 16-летний юноша и один взрослый — находятся в тяжёлом состоянии. Врачи прилагают все необходимые усилия для их спасения.

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