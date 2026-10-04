Трое детей и пожилая женщина погибли при загадочном взрыве

На Филиппинах трое детей погибли при взрыве найденного металлического предмета

На Филиппинах при взрыве неизвестного предмета погибли трое детей и пожилая женщина. Еще двое несовершеннолетних пострадали, сообщает Guru Press.

Взрыв произошел утром 4 октября в городе Рохас провинции Исабела. По предварительным данным, дети нашли металлический предмет и играли с ним незадолго до того, как он взорвался.

Среди погибших оказалась также 85-летняя местная жительница. По данным издания, женщина шла в церковь и оказалась рядом с местом взрыва.

Полиция и взрывотехники обследуют место происшествия. Что именно взорвалось и откуда появился подозрительный предмет, пока не установлено.