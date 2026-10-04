Труп художника месяц пролежал в опечатанной комнате в центре Москвы

Страшная находка была сделана в воскресенье утром в центре Москвы. На 4-й Тверской-Ямской улице, в мансарде, во время проверки помещений нашли тело пожилого художника, умершего несколько недель назад.

Как стало известно «МК», труп 85-летнего Шалвы Бедоева был найден в ходе инспекции: члены Союза художников обходили помещения, которые содержатся у них на балансе. Дверь в мансардное помещение, которое по документам принадлежало ему, была опечатана, однако проверяющие все же прошли внутрь. Там было обнаружено тело полуразложившееся тело — предположительно это и был хозяин.

Шалва Евгеньевич был народным художником РФ, долгое время возглавлял Союз художников Северной Осетии. Также возглавлял кафедру ИЗО на факультете искусств Североосетинского университета имени Хетагурова.