Турцию всколыхнула серия землетрясений

На юге Турции за короткое время зарегистрировали три землетрясения. Самое сильное достигло магнитуды 5,2, сообщило Управление по ликвидации чрезвычайных ситуаций страны (AFAD).

Первый толчок магнитудой 4,8 произошёл в уезде Саймбейли провинции Адана в 14:19 по местному времени. Его очаг залегал на глубине около восьми километров. Через 17 минут в том же районе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях, включая Кахраманмараш, Османие и Газиантеп.

Позже AFAD сообщило о землетрясении магнитудой 5,2 с эпицентром в уезде Сумбас провинции Османие. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Экстренные службы и коммунальные подразделения проводят проверки на местах.

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