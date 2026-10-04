Убивший приемную мать и брата россиянин раскрыл мотив преступления

Житель Петербурга заявил, что убил приемную мать и брата из зависти

Подозреваемый в расправе над приемной матерью и братом в Санкт-Петербурге 21-летний парень назвал зависть к младшему брату мотивом преступления. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве.

Тела женщины и ребенка с множественными ножевыми ранениями были обнаружены в субботу в квартире на Наличной улице.

По версии следствия, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе допроса фигурант признался, что на протяжении двух лет систематически злоупотреблял алкоголем и проходил лечение от зависимости, которое не принесло результатов. По его словам, он страдает от внезапных приступов агрессии.

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