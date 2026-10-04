Убийца бизнес-леди сначала расправился с ее дочерью: заманил в гараж

19-летняя дочь столичной бизнес-леди, останки которой нашли в гараже в Новой Москве, была убита первой. По некоторым данным, мужчина забрал девушку после тренировки, завез в гаражный кооператив, чтобы забрать какие-то вещи, и застрелил ее.

Убийство женщины, останки которой были найдены в квартире на Жулебинском бульваре, было совершено по той же схеме. Гангстер сначала застрелил ее, после чего расчленил тело.

В качестве возможного мотива убийства названы финансовые разногласия. Сожитель бизнес-леди не желал тратить на нее деньги, и затянувшийся конфликт толкнул его на убийство.

Подозреваемый — 47-летний уроженец Грузии Теймураз Г. В Москве у него имеется бизнес по продаже комплектующих для автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).