В аэропорту Внуково ввели ограничения на выполнение рейсов

Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с властями

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация.

Ограничения затрагивают порядок выполнения прибывающих и вылетающих рейсов. Их обслуживание проводится с учетом решений соответствующих органов.

В Росавиации не уточнили продолжительность действия ограничений. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией о своих рейсах.

О дальнейших изменениях в работе аэропорта будет сообщено дополнительно. Авиакомпаниям необходимо учитывать действующий порядок при планировании полетов через Внуково.

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