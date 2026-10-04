В Башкирии трассу Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск замело снегом

Снегопад и гололедица осложнили движение на трассе в Башкирии

Трассу Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Башкирии замело снегом. Из-за гололёда и плохой видимости власти вводили ограничения для транспорта. Об этом сообщают региональные службы.

«ГИБДД призывает местных водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения действовали на участке с 229-го по 256-й километр. Запрет касался всех видов транспорта. Сейчас ограничения уже сняли. Похожие условия наблюдаются на дорогах Челябинской области. Там также выпал снег и образовался гололёд.

Трасса Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск соединяет Башкирию и Челябинскую область. Эта дорога проходит через горную местность. Погодные условия здесь часто меняются. Зимой и поздней осенью здесь регулярно возникают снежные заносы и гололёд. Водителям рекомендуют иметь зимнюю резину и аварийный запас.

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