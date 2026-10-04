В Дагестане закрыли шесть участков трасс, три села остались без сообщения

Минтранс Дагестана сообщил о закрытии дорог из‑за оползней и камнепадов

В Дагестане из‑за оползней, селевых потоков и камнепадов временно закрыты шесть участков автодорог, информирует Минтранс республики. Ограничения введены в пяти районах, часть населённых пунктов оказалась без транспортного сообщения.

По данным ведомства, к 21:00 мск 3 октября движение прервано на нескольких ключевых направлениях. В Ахтынском районе закрыт участок подъезда от трассы Ахты – Курукал – Хнов к селу Фий. Проезд перекрыли после обвалов и схода селей. Расчистку начнут утром, когда позволит видимость.

В Дахадаевском районе из‑за камнепада остановлено движение на 20‑м километре дороги Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала – Кунки. В Кайтагском районе после оползня закрыт участок Маджалис – Варсит – Шиланша (11+700 км). Ориентировочное время открытия обоих направлений — около 15:00 мск 4 октября.

В Тляратинском районе запрещён проезд по дороге Тлярата – Камилух (16 км). Причина — оползневые процессы у села Саниорта. Движение планируют восстановить к 14:00 мск 4 октября.

В Чародинском районе перекрыт 27‑й километр трассы Цуриб – Арчиб. Открытие ожидается в 12:00 мск 4 октября.

Минтранс напомнил, что утром 3 октября в Тляратинском районе уже закрывали дорогу Ланда – Шидиб (1 км) из‑за камнепада и разрушения земляного полотна. Сейчас без транспортного сообщения остаются три населённых пункта — Бочох, Хантаколоб и Шидиб. Дорогу планируют открыть к 15:00 мск 5 октября.

Ранее спасатели предупреждали о сильных осадках, которые прогнозировались в регионе с 1 по 3 октября.

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