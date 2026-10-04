В европейской стране активизировались мошеннические звонки с Украины

Газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что в Швейцарии растёт число случаев мошенничества, которые связывают с деятельностью украинских колл-центров. По информации издания, полицейская сеть NEDIK, координирующая борьбу с киберпреступностью в стране, фиксирует рост числа мошеннических преступлений, предположительно имеющих украинское происхождение.

В статье отмечается, что после ужесточения борьбы с колл-центрами в России преступники переключились на жертв в Европе и Соединённых Штатах. Таким образом, швейцарские правоохранительные органы наблюдают устойчивую тенденцию к увеличению числа мошеннических схем, за которыми, по имеющимся данным, стоят колл-центры, действующие с территории Украины.

Публикация NZZ обращает внимание на то, что проблема приобретает трансграничный характер и затрагивает интересы граждан разных государств, включая Швейцарию, где координацией борьбы с киберпреступностью занимается специальная полицейская сеть. Издание подчёркивает, что речь идёт именно о предполагаемой связи значительной части таких преступлений с Украиной, и эта тема постепенно привлекает всё больше внимания как в самой Швейцарии, так и за её пределами.

Рост числа мошенничеств, организуемых через колл-центры, представляет серьёзную угрозу для граждан и требует скоординированных усилий правоохранительных органов разных стран.

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