В гараже сожителя расчленённой в Москве женщины обнаружили жуткую находку

Тело 19-летней дочери расчленённой в Москве женщины нашли в гараже её сожителя

В Новой Москве в гараже сожителя 53-летней Елены Церетели нашли тело её 19-летней дочери, а также схрон с оружием. Об этом сообщает «112».

По данным столичного Следственного комитета, 47-летний мужчина, пользовавшийся этим гаражом, был задержан в Воронежской области.

Ранее расчлененное тело самой Елены Церетели было найдено в квартире на Жулебинском бульваре, где также обнаружили следы крови и еще один тайник с оружием и боеприпасами.

Вместе с подозреваемым в момент задержания находилась 40-летняя женщина, которую сейчас проверяют на причастность к преступлению.

По данным Telegram-канала Mash, тревогу забила сестра Елены, так как предпринимательница не отвечала на звонки в течение трех дней.

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