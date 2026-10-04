В Германии полиция расследует странную цепочку происшествий

В немецком Ландау полиция начала сразу несколько расследований после необычной цепочки происшествий, в которой фигурируют домогательство, мужчина с ножом и украденный дорожный знак. Об этом сообщает n-tv со ссылкой на полицию.

Рано утром 37-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный мужчина в одном из заведений схватил ее за интимную часть тела.

Пока патруль ехал на место, полицейские остановили автомобиль. Находившиеся внутри люди сообщили, что незадолго до этого на них с ножом в руке выбежал мужчина. В ходе проверки выяснилось, что в обоих случаях речь, предположительно, идет об одном и том же человеке.

Правоохранители нашли 36-летнего подозреваемого, который, по их данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в участок, где оформили заявления, а затем отпустили.

Однако проблемы возникли и у людей из остановленного автомобиля. Полиция заметила машину после того, как пассажир высунул из окна дорожный знак, а затем выбросил его. Теперь в отношении компании также ведется расследование по подозрению в краже.

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