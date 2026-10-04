В Херсонской области беспилотник ВСУ повредил машину скорой помощи

В Каховке Херсонской области беспилотник, по утверждению регионального омбудсмена Сергея Георгиева, атаковал машину скорой помощи. Медики успели выбраться из автомобиля и не пострадали, однако транспорт получил повреждения, сообщил Георгиев в мессенджере "Макс".

По словам уполномоченного, бригада направлялась на вызов, когда произошёл инцидент. Позднее Георгиев обсудил условия работы медиков в прифронтовом Каховском округе с главврачом областной скорой помощи Александром Мидикари. Он поблагодарил сотрудников за работу в сложной обстановке.

Омбудсмен назвал произошедшее военным преступлением и заявил, что региональные власти намерены документировать подобные случаи и добиваться привлечения виновных к ответственности. Независимого подтверждения обстоятельств инцидента в сообщении не приводится.

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