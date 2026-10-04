В ходе массовой драки пострадали россиянин и киргиз

Полиция Южной Кореи расследует массовую драку иностранцев, произошедшую поздно вечером 3 октября в городе Пхёнтхэк (провинция Кёнгидо).

По данным полицейского управления, в столкновении в районе Посынын участвовали около десяти человек. На месте были задержаны двое мужчин в возрасте около 20 лет — гражданин России и гражданин Киргизии. Оба получили серьезные травмы, включая подозрение на переломы, и были направлены в больницу.

Задержание было произведено с поличным по подозрению в нарушении закона о наказании за насильственные действия, так как при появлении полиции мужчины пытались скрыться и не сотрудничали со следствием. Кроме того, в их автомобиле были найдены деревянные бруски.

Следователи пока не установили их роль в конфликте. На видеозаписях, сделанных очевидцами и местным добровольным патрулем, видно, как несколько человек избивают сжавшегося на земле мужчину палками и ногами.

Полиция официально не исключает, что россиянин и киргиз сами стали жертвами одностороннего нападения. После установления их личностей задержанных отпустили для прохождения лечения.

Еще двух иностранцев опросили в качестве свидетелей. Остальные участники драки, чье гражданство не уточняется, разыскиваются по записям камер видеонаблюдения.

Читайте также:

«Вскрылись страшные подробности об убийце женщины и ребенка в Петербурге»

«Банда российских подростков держит в страхе жителей города»