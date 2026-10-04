В Курской области мужчина погиб из-за атаки беспилотника

Хинштейн сообщил о гибели мужчины в результате удара дрона в Курской области

Житель села Званное Глушковского района Курской области, ехавший на мопеде, погиб в результате атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на своей странице в Max.

«Трагедия в Глушковском районе. По предварительной информации, вражеский дрон атаковал мужчину на мопеде в селе Званном около реки Сейм. В результате удара 64-летний местный житель погиб», — написал Хинштейн в социальной сети.

По словам Хинштейна, удар был нанесён вблизи реки Сейм. Погибшему было 64 года.

Глушковский район расположен на юго-западе Курской области. Эта территория регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Река Сейм протекает через данный район. Местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности.

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