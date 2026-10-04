В лесу в Полтавской области нашли тело сотрудника ТЦК

В населенном пункте Кременчуг Полтавской области в лесу нашли тело 40-летнего сотрудника ТЦК. Об этом пишет Telegram-канал «Северный Ветер».

По данным украинских СМИ, мужчина залез в частный дом, чтобы похитить украинца для мобилизации. Следствие полагает, что военкома мог убить брат призывника.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области сотрудник ТЦК залез в окно дома и открыл дверь своим коллегам, чтобы те мобилизовали мужчин, находившихся внутри.

Также сообщалось, что в Виннице сотрудники ТЦК силой затолкали мужчину в автобусе, а прохожих, которые пытались его спасти, залили газом.

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