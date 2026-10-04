В Мексиканском заливе заметили признаки нового тропического циклона

В юго-западной части Мексиканского залива в ближайшие дни может сформироваться область низкого давления, которая впоследствии способна развиться в тропическую систему. Об этом сообщает Национальный центр по ураганам США (NHC).

По прогнозу метеорологов, система будет медленно смещаться на север над акваторией залива. Условия могут способствовать ее постепенному развитию, однако в ближайшие двое суток вероятность формирования тропического циклона оценивается практически в ноль.

В течение следующих семи дней вероятность развития системы увеличивается до 30%. Сейчас полноценного тропического циклона в этом районе еще нет.

В районе залива Кампече уже наблюдаются многочисленные ливни и грозы. Их поддерживает высотная область низкого давления, а через центральную часть залива проходит атмосферная ложбина.