В московском метро устранили последствия задымления

Станция московского метро «Чистые пруды» работает в штатном режиме после задымления. Движение поездов на Сокольнической линии осуществляется по графику, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Специалисты метрополитена оперативно отреагировали на произошедшее. Вентиляционные шахты перевели в режим дымоудаления, после чего сотрудники провели осмотр оборудования.
В департаменте подчеркнули, что угрозы безопасности пассажиров и движению поездов нет. Станция продолжает принимать пассажиров в обычном режиме.
Причины появления задымления установит специальная комиссия. Других подробностей о происшествии пока не приводится.
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