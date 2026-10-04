В московском метро устранили последствия задымления

Станция «Чистые пруды» вернулась к штатной работе после задымления

Станция московского метро «Чистые пруды» работает в штатном режиме после задымления. Движение поездов на Сокольнической линии осуществляется по графику, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Специалисты метрополитена оперативно отреагировали на произошедшее. Вентиляционные шахты перевели в режим дымоудаления, после чего сотрудники провели осмотр оборудования.

В департаменте подчеркнули, что угрозы безопасности пассажиров и движению поездов нет. Станция продолжает принимать пассажиров в обычном режиме.

Причины появления задымления установит специальная комиссия. Других подробностей о происшествии пока не приводится.

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