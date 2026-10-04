В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины с расчленением тела

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве женщины. Ее тело было обнаружено расчлененным в одной из квартир на юго-востоке столицы. Об этом официально заявила представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Волк сообщила, что сотрудники уголовного розыска столичного главка совместно с оперативниками Юго-Восточного округа при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели операцию в Воронежской области. В результате был задержан 47-летний мужчина. Его подозревают в совершении особо тяжкого преступления в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве. Информацию об этом Волк опубликовала в мессенджере «Макс».

Представитель МВД добавила, что в ближайшее время задержанного мужчину доставят в столицу, где его передадут следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий.

Напомним, днем 3 октября 2026 года в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре были обнаружены фрагменты человеческого тела. Останки находились в пакетах, размещенных на балконе. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело.

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