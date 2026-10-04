В российском регионе при атаках БПЛА погиб один человек, девять получили ранения

В Донецкой Народной Республике в субботу один человек погиб и еще девять мирных жителей получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В ведомстве уточнили, что по оперативным линиям за 3 октября, по состоянию на 23:00, поступили данные о жертвах среди гражданских лиц в городах республики в результате атак беспилотных летательных аппаратов. Общее число пострадавших составило десять человек: один погиб, девять получили ранения. Об этом говорится в сообщении управления, опубликованном в Telegram-канале.

В управлении добавили, что за прошедшие сутки в результате действий украинских военных были повреждены пять жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры. Также под удар попал рейсовый автобус, два микроавтобуса, четыре грузовых и девять легковых автомобилей.

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