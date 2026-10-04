В российском регионе расследуют гибель женщины под колесами большегруза

В Тюменской области большегруз насмерть сбил женщину на трассе

В Тюменской области под колесами большегруза погибла 31-летняя женщина. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Трагедия произошла вечером 3 октября на 106-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель грузовика «МАН» с полуприцепом не заметил пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

Удар оказался смертельным: травмы были слишком тяжелыми, и девушка скончалась до приезда скорой помощи.

В ГАИ отметили, что на одежде погибшей отсутствовали светоотражающие элементы, что затруднило ее обнаружение в темноте.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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