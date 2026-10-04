В российском регионе за сутки зарегистрировали свыше 30 землетрясений

В Камчатском крае за прошедшие сутки была зафиксирована повышенная сейсмическая активность. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, произошло 34 неощутимых землетрясения. Кроме того, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского зафиксированы два подземных толчка, которые дошли до поверхности с силой в два балла.

В сообщении спасателей на платформе «Макс» уточняется, что официально поступила информация о 34 сейсмических событиях, которые не были ощутимы для населения. Также были зарегистрированы два толчка, которые жители краевой столицы все же почувствовали. Несмотря на активность, угроза цунами не объявлялась.

По данным Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук, самым сильным из этой серии стало землетрясение магнитудой 5,7. Оно произошло в субботу в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 206 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 24 километра под морским дном.

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