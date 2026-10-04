В российском регионет при атаке БПЛА погиб молодой водитель

Один человек погиб и трое получили ранения в ЛНР за сутки при атаках ВСУ

Один человек погиб и трое получили ранения за минувшие сутки в результате атак украинских формирований на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник.

Трагедия произошла на автодороге Антрацит — Должанский, где вражеский беспилотник атаковал легковой автомобиль. Травмы, оказавшиеся смертельными, получил 26-летний водитель. Находившаяся в той же машине 25-летняя девушка доставлена в больницу.

Еще два эпизода зафиксированы в других округах. В Перевальском муниципальном округе возле города Зоринска под прицельный удар попала бригада скорой помощи: медики успели выйти из машины, но водитель получил осколочное ранение. В Троицком муниципальном округе атаке подвергся грузовик, стоявший у жилого дома, — ранен 53-летний мужчина.

В общей сложности под огнем противника за сутки оказались 9 муниципалитетов республики. К устранению последствий привлечены необходимые службы и местные власти, а следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления украинских формирований. Силами ПВО и МОГ над территорией региона уничтожено около 150 воздушных целей.

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