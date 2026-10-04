В Таиланде паводки охватили десятки провинций и Бангкок

Nation: паводки из-за ливней в Таиланде затронули 3,26 млн человек

По данным издания Nation, ссылающегося на таиландское агентство по чрезвычайным ситуациям, последствия паводков в стране уже коснулись порядка 3,3 миллиона человек.

В публикации уточняется, что от стихии пострадали свыше 3,26 миллиона жителей, проживающих в 1,17 миллиона домовладений. Затопленные территории охватывают 27 провинций и столицу — Бангкок.

Причиной паводков стали затяжные ливни, а также приток воды с горных районов на севере Таиланда. В метеорологическом департаменте прогнозируют, что в ближайшие дни интенсивность осадков будет нарастать.

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