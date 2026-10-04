В зоне спецоперации ликвидировали боевого медика Иванну Куценко

В зоне специальной военной операции на Украине ликвидировали боевого медика и веган-феминистку Иванну Куценко. Об этом сообщает телеканал ТСН.

«33-летняя морская пехотинка и боевой медик Иванна „Гайка“ Куценко погибла ночью 1 октября», — говорится в публикации.

По данным источника, её служба проходила в 39-й отдельной бригаде морской пехоты. Там она занимала должность старшего боевого медика. Также телеканал утверждает, что Куценко придерживалась анархистских взглядов. Она была веганом. Кроме того, эта женщина входила в число соучредителей общественной организации «Билкис».

Общественная организация «Билкис» занимается вопросами феминизма и защиты прав женщин на Украине. 39-я отдельная бригада морской пехоты входит в состав Морской пехоты Вооруженных сил Украины. Это соединение участвует в боевых действиях с начала специальной военной операции. Женщины в украинской армии часто занимают должности медиков и связистов.

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