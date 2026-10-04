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Происшествия 2044

Вместе с москвичкой, найденной расчлененной в квартире, убита ее дочь

Вместе с москвичкой, найденной расчлененной в квартире, убита ее дочь
Фото: Прокуратуры Москвы

 

Предполагаемый убийца женщины, расчлененный труп которой был обнаружен в субботу в квартире на юго-востоке Москвы, убил также ее дочь. Останки тела следователи ГСУ СКР по Москве и сотрудники уголовного розыска нашли в гараже в Новой Москве.

Как стало известно «МК», расчлененные фрагменты тела дочери женщины были обнаружены в Щербинке при осмотре гаража на территории ГСК. Кроме того, там был обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

С помощью камер видеонаблюдения оперативники и следователи восстановили маршрут предполагаемого убийцы. Он задержан в Воронежской области. Кроме того, по информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве,  задержана 40-летняя женщина, которая проверяется на причастность к преступлению.

 

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Автор:
СКР Москва Воронежская область