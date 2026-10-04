Во Франции обнаружили британский фургон с телом мертвого мужчины и мигрантами

Во Франции нашли британский фургон с мертвым мужчиной и около 10 мигрантами

На севере Франции в зоне отдыха у автомагистрали неподалёку от города Труа полиция обнаружила фургон с британскими номерами. Внутри находились тело мужчины и около десяти человек, незаконно пребывавших на территории страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.

По данным следствия, на пассажирском сиденье был найден 47‑летний мужчина с огнестрельным ранением головы. В кузове фургона, зарегистрированного в Англии, обнаружили примерно десять иностранцев, находившихся во Франции нелегально.

Правоохранители задержали подозреваемого в причастности к происшествию. Свидетели рассказали, что со стороны места парковки автомобиля слышали выстрелы, после чего несколько человек скрылись.

Прокуратура инициировала предварительное расследование сразу по нескольким статьям: убийство, покушение на убийство, незаконное хранение оружия, а также эпизоды, связанные с незаконной миграцией.

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