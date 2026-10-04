Восьмилетний мальчик выжил после нападения пяти собак

В Малайзии восьмилетний мальчик пошел на поправку после нападения пяти бездомных собак, сообщает национальное агентство Bernama. Ребенок получил тяжелые раны головы и шеи, перенес пятичасовую операцию и в первые дни после случившегося почти не разговаривал.

Нападение произошло утром 1 октября на пляже Куала-Кемасин в штате Келантан. Азуар Фирдаус Зурайман находился у моря вместе с родственниками, когда к детям приблизилась стая собак. Остальные успели убежать, а восьмилетний мальчик упал, после чего животные набросились на него.

Ребенок попытался спастись в море, однако собаки некоторое время продолжали преследование. Они отстали лишь тогда, когда мальчик забежал достаточно далеко в воду. На помощь пришел сотрудник расположенного неподалеку курорта. После нападения ребенка нашли окровавленным и в полубессознательном состоянии.

Врачи обнаружили у него многочисленные укусы головы, шеи и руки, а также повреждения на спине. Операция по обработке и ушиванию ран продолжалась около пяти часов. Мальчику также сделали прививку от бешенства и назначили антибиотики.

Мать ребенка рассказала, что первые два дня он почти не говорил и плакал от боли. К 4 октября состояние мальчика заметно улучшилось: он вновь начал отвечать на вопросы и смог рассказать о нападении. Медики планировали выписать его из больницы, однако в ближайшие три недели ребенок должен оставаться под наблюдением врачей.