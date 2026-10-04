Выстрел на стоянке: в фургоне с нелегалами нашли убитого водителя

Во Франции мужчину обнаружили застреленным в фургоне с нелегальными мигрантами

Во Франции на стоянке вдоль автомагистрали нашли застреленного 47‑летнего мужчину, который находился в фургоне с британскими номерами. Об этом информирует прокуратура Труа, передаёт AFP.

Главный факт — тело мужчины с ранением головы обнаружили около пяти утра в пятницу. Фургон стоял на площадке Шан‑л’Эпе, примерно в тридцати километрах к северу от Труа. На одном из сидений лежал погибший, рядом находились иностранцы, которые, по данным прокуратуры, пребывали во Франции нелегально.

Следствие установило, что выстрелы прозвучали в момент остановки автомобиля. После стрельбы несколько человек покинули стоянку. Вскоре задержали подозреваемого, который, как уточнила прокурор Труа Изабель Вериссимо, предположительно находился на месте происшествия.

В фургоне полиция насчитала около десяти мигрантов. Их гражданство, как и гражданство погибшего, пока не раскрывается. Материалы передали правоохранительным органам Реймса.

Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Следователи также проверят возможную причастность участников к организации незаконного въезда, перемещения и проживания иностранцев во Франции, а также к торговле людьми в составе организованной группы.

Сейчас устанавливают обстоятельства стрельбы, личности погибшего и задержанного, а также роль людей, находившихся в фургоне, в произошедшем.

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