Выяснились детали биографии задержанного за расчленение сожительницы и ее дочери

Стали известны новые подробности биографии 47-летнего Теймураза Г., задержанного за жестокое убийство москвички Елены и ее 19-летней дочери. Напомним, мужчина застрелил свою сожительницу и молодую девушку, тела расчленил, а сам попытался скрыться в Воронежской области. Там его задержали следователи ГСУ СКР по Московской области и сотрудники МУРа.

По данным «МК», отследить подозреваемого удалось по видеокамерам, а также благодаря тому, что он воспользовался прокатным автомобилем. Роль 40-летней женщины, задержанной вместе с Теймуразом, уточняется.

Уроженец Тбилиси, Теймураз позднее перебрался на Украину, где учился в Луганске на факультете международной экономики местного университета. В начале «нулевых» годов он работал менеджером в луганской энергетической компании, затем — в аналогичном бизнесе в России.

Также Теймураз принимал активное участие в противостоянии, начавшемся на Донбассе после украинского Майдана 2014 году. Он участвовал в ополчении, также хорошо знал легендарного бойца донбасских ополченцев Арсена Павлова (позывной Моторолла), погибшего в 2016 году.