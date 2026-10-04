Выжившая после двух смертельных инъекций американка могла получить травму мозга

Врачи допустили повреждение мозга у американки после двух попыток казни

Американская преступница Криста Гейл Пайк выжила после двух смертельных инъекций. Она могла получить повреждения мозга. Об этом сообщает New York Times.

«Пайк госпитализировали более чем через час после введения смертельного препарата. Очень возможно, что она получила постоянную травму мозга», — заявил анестезиолог Джоэл Зивот.

В настоящее время преступница находится в больнице. Она без сознания. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медик предположил сбой казни. Причиной могли стать узкие вены осужденной или качество препарата.

Суд приговорил Пайк к высшей мере наказания 30 лет назад. Ей тогда было 20 лет. В 1995 году она и ее бойфренд Тадарил Шипп напали на 18-летнюю Коллин Слеммер. Они избили знакомую девушку. Преступники вырезали ножом на ее груди пентаграмму. Следователи утверждают, что Пайк забрала с места преступления часть черепа жертвы.

Адвокаты просили Верховный суд штата смягчить приговор. Они указали на насилие в детстве. Также у женщины диагностировали биполярное и посттравматическое стрессовое расстройство. Судья отклонил эти доводы.

Если бы казнь состоялась, штат Теннесси казнил бы женщину впервые за более чем 200 лет.

Смертельная инъекция является основным методом казни в ряде штатов США. Процедура предполагает введение комбинации препаратов. Иногда возникают сложности с поиском вен или качеством лекарств. Теннесси не приводил в исполнение смертные приговоры в отношении женщин с начала XIX века.

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